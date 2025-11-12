Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 24Folge 56vom 12.11.2025
Folge 56: Geschichtsträchtige Gitarre

40 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Chum hat es auf eine speziell angefertigte Fender-Gitarre abgesehen. Wieviel Dollar ist ihm das einmalige Stück wert?

