Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Von Sauriern und Country-Stars

Kabel Eins DokuStaffel 24Folge 59vom 13.11.2025
Von Sauriern und Country-Stars

Von Sauriern und Country-StarsJetzt kostenlos streamen

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 59: Von Sauriern und Country-Stars

38 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick und Chum trauen ihren Augen kaum, als der Zahn eines Tyrannosaurus Rex auf dem Tresen liegt.

Weitere Folgen in Staffel 24

Alle Staffeln im Überblick

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Kabel Eins Doku
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Alle 3 Staffeln und Folgen