Keith Richards Blazer

Kabel Eins DokuStaffel 24Folge 60vom 14.11.2025
Folge 60: Keith Richards Blazer

40 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick begutachtet einen Anzug, der von Rolling Stone Keith Richards getragen wurde.

Kabel Eins Doku
