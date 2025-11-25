Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 2: Ein echter Picasso?
21 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Ein Kunde bringt eine Radierung von Picasso in den Laden, Chumlee prüft das Werk auf seine Echtheit.
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC