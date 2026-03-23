Pawn Stars: Spritztour durch Amerika
Folge 13: Der Monster-Jeep
43 Min.Folge vom 23.03.2026Ab 12
Außergewöhnliche Schnäppchen erwarten Rick, Corey und Chum in Mesa, Arizona. Rick trifft auf einen robusten Big-Willy-Jeep, Chum schwärmt für einige Justin-Bieber-Sammelkarten aus dem Jahr 2010, und Corey ist von einigen napoleonischen Medaillen beeindruckt. Bevor sie die Stadt verlassen, nehmen die Jungs noch einer Tanzstunde teil.
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Pawn Stars: Spritztour durch Amerika
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte, Auktion
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC
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