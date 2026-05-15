Pawn Stars: Spritztour durch Amerika
Folge 6: Home Run in Louisville
42 Min.Folge vom 15.05.2026Ab 12
Rick, Corey und Chum reisen nach Louisville, Kentucky. Dort entdecken sie eine Sammlung alter Spirituosen, eine vom Kentucky-Derby-Jockey Jon Court signierte Schutzbrille und ein Vintage-Tretauto, das dringend eine Restauration benötigt.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pawn Stars: Spritztour durch Amerika
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte, Auktion
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: A&E Television Networks, LLC
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren