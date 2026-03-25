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Pawn Stars: Spritztour durch Amerika

Unvergessliche Momente

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 17vom 25.03.2026
Unvergessliche Momente

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Pawn Stars: Spritztour durch Amerika

Folge 17: Unvergessliche Momente

41 Min.Folge vom 25.03.2026Ab 12

Rick nimmt seine Kollegen auf eine kulinarische Reise in die Vergangenheit mit, inspiriert von der Küche der Bundesstaaten, die sie besucht haben. Die besten Funde dürfen dabei nicht zu kurz kommen: eine turbogeladene Porsche-Sammlung aus dem Mittleren Westen und eine massive Kanone aus dem Unabhängigkeitskrieg von der Ostküste.

Weitere Folgen in Staffel 2

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