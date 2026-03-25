Pawn Stars: Spritztour durch Amerika
Folge 17: Unvergessliche Momente
41 Min.Folge vom 25.03.2026Ab 12
Rick nimmt seine Kollegen auf eine kulinarische Reise in die Vergangenheit mit, inspiriert von der Küche der Bundesstaaten, die sie besucht haben. Die besten Funde dürfen dabei nicht zu kurz kommen: eine turbogeladene Porsche-Sammlung aus dem Mittleren Westen und eine massive Kanone aus dem Unabhängigkeitskrieg von der Ostküste.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Pawn Stars: Spritztour durch Amerika
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte, Auktion
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC
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