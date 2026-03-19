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Pawn Stars: Spritztour durch Amerika

Milchglas und Musketen

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 8vom 19.03.2026
Milchglas und Musketen

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Pawn Stars: Spritztour durch Amerika

Folge 8: Milchglas und Musketen

43 Min.Folge vom 19.03.2026Ab 12

Rick, Corey und Chum landen in Boston, Massachusetts. Dort begutachten sie ein Gemälde mit patriotischem Motiv, machen sich mit dem Rudersport vertraut und examinieren ein Brown-Bess-Gewehr aus dem 18. Jahrhundert.

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