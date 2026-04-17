Staffel 2026Folge 13vom 17.04.2026
1. Runde, SindelfingenJetzt kostenlos streamen
PDC Europe
Folge 13: 1. Runde, Sindelfingen
204 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 12
Darts Live - PDC Europe bringt die European Darts Trophy 2026 nach Sindelfingen. Fans dürfen sich auf hochklassigen Dartsport, internationale Topspieler und mitreißende Atmosphäre freuen.
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Genre:Darts
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026: Sport1