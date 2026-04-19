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PDC Europe

Sport1Staffel 2026Folge 19vom 19.04.2026
Viertelfinale - Finale, Sindelfingen

Viertelfinale - Finale, SindelfingenJetzt kostenlos streamen

PDC Europe

Folge 19: Viertelfinale - Finale, Sindelfingen

214 Min.Folge vom 19.04.2026Ab 12

Darts Live - PDC Europe bringt die European Darts Trophy 2026 nach Sindelfingen. Fans dürfen sich auf hochklassigen Dartsport, internationale Topspieler und mitreißende Atmosphäre freuen.

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