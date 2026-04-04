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PDC Europe

Staffel 2026Folge 7vom 04.04.2026
1. Runde, München

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PDC Europe

Folge 7: 1. Runde, München

195 Min.Folge vom 04.04.2026Ab 12

Darts Live - PDC Europe bringt die European Darts Trophy 2026 nach München. Fans dürfen sich auf hochklassigen Dartsport, internationale Topspieler und mitreißende Atmosphäre freuen.

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