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PDC Europe

Sport1Staffel 2026Folge 15vom 18.04.2026
2. Runde, Sindelfingen

2. Runde, SindelfingenJetzt kostenlos streamen

PDC Europe

Folge 15: 2. Runde, Sindelfingen

193 Min.Folge vom 18.04.2026Ab 12

Darts Live - PDC Europe bringt die European Darts Trophy 2026 nach Sindelfingen. Fans dürfen sich auf hochklassigen Dartsport, internationale Topspieler und mitreißende Atmosphäre freuen.

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