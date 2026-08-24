Staffel 1Folge 11vom 24.08.2026
Socke / ZählenJetzt kostenlos streamen
Pinky Malinky
Folge 11: Socke / Zählen
22 Min.Folge vom 24.08.2026Ab 6
Als Pinky eine Socke verliert, beschließt er, alle Kleidungsstücke gleichzeitig zu tragen, damit ihm das nicht noch einmal passiert. Pinky, Babs und JJ wollen mithilfe einer Schrittzähler-App sehen, wie aktiv sie genau sind.
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Pinky Malinky
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Nickelodeon Germany