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Pinky Malinky

NickelodeonStaffel 1Folge 11vom 24.08.2026
Socke / Zählen

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Pinky Malinky

Folge 11: Socke / Zählen

22 Min.Folge vom 24.08.2026Ab 6

Als Pinky eine Socke verliert, beschließt er, alle Kleidungsstücke gleichzeitig zu tragen, damit ihm das nicht noch einmal passiert. Pinky, Babs und JJ wollen mithilfe einer Schrittzähler-App sehen, wie aktiv sie genau sind.

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