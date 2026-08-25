Staffel 1Folge 12vom 25.08.2026
Stimme / HandyJetzt kostenlos streamen
Pinky Malinky
Folge 12: Stimme / Handy
22 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 6
Pinkys Handy verwandelt Nachrichten an Babs durch die Autokorrekturfunktion in Beleidigungen und Pinky schickt sie versehentlich ab. Er muss einen Weg finden, sich bei ihr zu entschuldigen und verwandelt sich kurzerhand in sein eigenes Handy.
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Pinky Malinky
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Nickelodeon Germany