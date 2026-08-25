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Pinky Malinky

NickelodeonStaffel 1Folge 12vom 25.08.2026
Stimme / Handy

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Pinky Malinky

Folge 12: Stimme / Handy

22 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 6

Pinkys Handy verwandelt Nachrichten an Babs durch die Autokorrekturfunktion in Beleidigungen und Pinky schickt sie versehentlich ab. Er muss einen Weg finden, sich bei ihr zu entschuldigen und verwandelt sich kurzerhand in sein eigenes Handy.

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