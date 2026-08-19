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Pinky Malinky

NickelodeonStaffel 1Folge 8vom 19.08.2026
Spiel / Undercover

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Pinky Malinky

Folge 8: Spiel / Undercover

22 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 6

Pinky ist davon überzeugt, dass JJs neue Lederjacke bedeutet, dass ihre wöchentlichen Rollenspiele vorbei sind - und damit auch ihre Freundschaft! // Um das Verbrechen des Jahrhunderts zu lösen, hilft Pinky Bob dabei, undercover zu gehen.

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