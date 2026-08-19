Staffel 1Folge 8vom 19.08.2026
Spiel / UndercoverJetzt kostenlos streamen
Pinky Malinky
Folge 8: Spiel / Undercover
22 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 6
Pinky ist davon überzeugt, dass JJs neue Lederjacke bedeutet, dass ihre wöchentlichen Rollenspiele vorbei sind - und damit auch ihre Freundschaft! // Um das Verbrechen des Jahrhunderts zu lösen, hilft Pinky Bob dabei, undercover zu gehen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pinky Malinky
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Nickelodeon Germany