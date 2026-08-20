Staffel 1Folge 9vom 20.08.2026
Spaß / BruderJetzt kostenlos streamen
Pinky Malinky
Folge 9: Spaß / Bruder
22 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 6
Pinky verpasst Direktorin Pfunne und ihrem Büro ein neues cooles Image, damit sie bei den Schülern fortan besser ankommt. Pinky und JJ beschließen, ihre Freundschaft auf das nächste Level zu bringen, indem sie Brüder werden.
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Pinky Malinky
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Nickelodeon Germany