Folge 10: Unter Haien - Riffpatrouille in der Sulusee
52 Min.Ab 12
Wie ein gestrandetes Raumschiff steht inmitten der philippinischen Sulu-See eine kleine weiße Kapsel auf Stelzen: die entlegendste Ranger-Station der Welt. 150 Kilometer vom Festland entfernt, bewachen hier neun Männer eines der artenreichsten Riffe, das Tubbataha Atoll. Haie sind ihre einzigen Besucher in der Einsamkeit. Bis sich Nationalparkchefin Angelique Songco zur Inspektion anmeldet.
Genre:Dokumentation, Natur
Produktion:DE, 2013
12
© MedienKontor Movie GmbH