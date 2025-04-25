Hamburg, die Stadt der SchwäneJetzt kostenlos streamen
Planet Weltweit
Folge 12: Hamburg, die Stadt der Schwäne
52 Min.Ab 6
Hamburg - die stolze Hansestadt im Norden Deutschlands - geprägt von der Elbe und dem Hafen und von der Alster mit ihren berühmten weißen Alsterschwänen. Seit Jahrhunderten sind die majestätischen Vögel eng mit der Tradition Hamburgs verbunden. Zum Schutz der Schwäne gibt es seit über 400 Jahren sogar ein eigenes städtisches Amt: Den Schwanenvater von Hamburg.
