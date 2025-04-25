Der Maestro, Neapels legendärer BoxmeisterJetzt kostenlos streamen
Folge 20: Der Maestro, Neapels legendärer Boxmeister
52 Min.
Im Städtchen Torre Annunziata betreibt Lucio Zurlo seit mehr als 50 Jahren ein Boxstudio. Der 77-jährige ist eine Legende, etliche Meistertitel konnten seine Zöglinge einfahren, nationale wie internationale. Und doch hat Zurlos Studio seinen privaten Charme nie verloren. Für viele Boxsportler ist es das zweite Wohnzimmer. So manchen gar hat Zurlos Zuwendung aus dem kriminellen Milieu gerettet.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH