Planet Weltweit
Folge 15: Gnadenhof "Gut Aiderbichl"
53 Min.Ab 6
50 Liter Milch am Tag produzieren, Preise im Turnierreiten gewinnen oder schnell Fleisch ansetzen. Erfüllen "Nutztiere" ihr Soll nicht, werden Tiere "aussortiert". 5.600 Tiere leben auf Gnadenhöfen der Organisation "Gut Aiderbichl".
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH