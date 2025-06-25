Planet Weltweit
Folge 21: Paris, Blitz Motorcycles
53 Min.Ab 6
Fred Jourden und Hugo Jezegabel haben ihre Leidenschaft zum Beruf und zum Geschäft gemacht: In ihrer Werkstatt mitten in Paris fertigen sie kunstvoll aus alten Motorrädern neue, ganz besondere Zweiräder. Jedes Exemplar ist ein Unikat.
