Mohair, das Garn der guten Hoffnung
Planet Weltweit
Folge 23: Mohair, das Garn der guten Hoffnung
52 Min.Ab 6
Diamant Faser - so wird Mohair auch genannt. Die internationale Modeindustrie hat das feine Haar der Angoraziegen längst wieder für sich entdeckt. Die Preise am Weltmarkt sind so hoch wie nie. Das meiste und auch das edelste Mohair stammt aus der südafrikanischen Halbwüste "Karoo". Hier finden die gelockten Angoraziegen optimale Lebensbedingungen.
