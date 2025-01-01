Kung Fu - Chinas neue KämpferinnenJetzt kostenlos streamen
Folge 14: Kung Fu - Chinas neue Kämpferinnen
52 Min.Ab 6
Schon als Kind träumte Guo Jia davon, Kung Fu-Kämpferin zu werden - über Mauern und Dächer zu springen, wie ihre Heldinnen im Kino. Seit vier Jahren besucht sie einzige Mädchenschule für Kung Fu in China, einsam gelegen in einem zerklüfteten Tal des heiligen Shongshan-Gebirges. Schon vor 1500 Jahren haben dort Frauen Kung Fu gelernt. Die Dokumentation zeigt, wie Guo Jias Traum in Erfüllung geht.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH