One TerraStaffel 7Folge 8
Folge 8: Der weiße Berg von Feuerland

52 Min.

Das Ehepaar Patricia Soto und Rodrigo Fica will den Monte Sarmiento im Süden Chiles bezwingen. Seine Höhe von 2400 Metern mag gering erscheinen, doch selbst welterfahrene Alpinisten bekommen angesichts der steilen, vereisten Hänge feuchte Hände Ein gewagtes Unterfangen, an dem schon so manche Extremsportler gescheitert sind.

