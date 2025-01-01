Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Planet Weltweit

Die Mutter der Bonobos

One TerraStaffel 7Folge 5
Die Mutter der Bonobos

Die Mutter der BonobosJetzt kostenlos streamen

Planet Weltweit

Folge 5: Die Mutter der Bonobos

53 Min.Ab 6

Vor zwölf Jahren hat Claudine André das Lola ya Bonobo, das Paradies der Bonobos gegründet. Hier kümmern sich die Belgierin und ihr Team um verwaiste Bonobojunge, deren Eltern als Räucherfleisch auf den Märkten kongolesischer Städte geendet sind. Claudine André erspart den kleinen Affen so ein Schicksal als Haustier, allein und eingezwängt in enge Käfige.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Planet Weltweit
One Terra
Planet Weltweit

Planet Weltweit

Alle 17 Staffeln und Folgen