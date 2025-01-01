Planet Weltweit
Folge 5: Die Mutter der Bonobos
53 Min.Ab 6
Vor zwölf Jahren hat Claudine André das Lola ya Bonobo, das Paradies der Bonobos gegründet. Hier kümmern sich die Belgierin und ihr Team um verwaiste Bonobojunge, deren Eltern als Räucherfleisch auf den Märkten kongolesischer Städte geendet sind. Claudine André erspart den kleinen Affen so ein Schicksal als Haustier, allein und eingezwängt in enge Käfige.
