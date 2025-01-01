Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das schwimmende Krankenhaus vom Amazonas

53 Min.

Der Rumpf des Militärschiffes durch den Seitenarm des Amazonas-Flusses, die Besatzung steht einsatzbereit an Deck. Sie besteht nicht aus Soldaten, sondern aus Ärzten und Krankenschwestern. Das brasilianische Militärschiff ¿Oswaldo Cruz¿ ist in friedlicher Mission unterwegs, transportiert medizinische Ausrüstung über die Wasserstraßen des Regenwalds.

