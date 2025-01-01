Planet Weltweit
Folge 18: Die Sandmenschen von Schoina
53 Min.
Planet Weltweit: Die wenigen Menschen, die auf der Halbinsel Kanin in der nordrussischen Tundra ausharren, müssen nicht nur den Elementen trotzen, sondern auch dem Sand, der wüstengleich über das Land zieht. Immer, wenn der Wind weht, verschwinden die Holzhäuser der kleinen Stadt Schoina weiter unter den Dünen. Wer nicht zur Schaufel greift, dessen Haus versinkt.
Planet Weltweit
