Die Windreiter der Anden

One TerraStaffel 8Folge 22
Folge 22: Die Windreiter der Anden

53 Min.Ab 6

Wagemutige Segelflieger suchen in in den argentinischen Anden die "perfekte Welle". Mit den sogenannten Leewellen gelingen Rekord-Segelflüge. Sie sind aber auch verantwortlich für zahlreiche Flugzeugabstürze. Eine kleine Gruppe Wissenschaftler und Piloten - unter ihnen der Weltrekord-Halter im Segelflug Klaus Ohlmann - ist aufgebrochen, um dieses gefährliche Windphänomen zu erkunden.

One Terra
