Police 911: Michigan
Folge vom 15.12.2025: Keine Zeugen
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
In Grand Rapids wurde einem Mann am helllichten Tag durch die Windschutzscheibe seines Fahrzeugs in den Kopf geschossen. Er schwebt in Lebensgefahr. Der Vorfall wurde nicht von Überwachungskameras aufgezeichnet, die Polizei muss das Verbrechen im US-Bundesstaat Michigan auf herkömmliche Art und Weise rekonstruieren. Im Wagen finden die Beamten Bargeld, Drogen und mehrere Smartphones. Anschließend wird das Auto von der Kriminaltechnik untersucht. Und Detective Katie Roszkowski versucht, in den sozialen Medien mehr über das Opfer in Erfahrung zu bringen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.