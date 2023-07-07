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Pool Kings - Profis am Werk

Poolparty-Paradies

HGTVFolge vom 07.07.2023
Poolparty-Paradies

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Pool Kings - Profis am Werk

Folge vom 07.07.2023: Poolparty-Paradies

19 Min.Folge vom 07.07.2023

Kürzlich zog Familie Hagan von Chicago nach Nashville und braucht dringend einen Pool für die heißen Sommertage. Ihr derzeitiger Garten ist ein Schandfleck und für ihre Kinder nicht geeignet. Da die Familie es liebt, Gäste zu bewirten und mit Freunden und Verwandten viel Zeit draußen zu verbringen, wünschen sie sich von den Pool Kings, dass ihr Garten das ultimative Paradies für Poolpartys wird.

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