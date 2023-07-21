Pool Kings - Profis am Werk
Folge vom 21.07.2023: Der Whirlpool-Wasserfall
20 Min.Folge vom 21.07.2023
Eine Familie aus Nashville hofft, mit einem neuen Swimmingpool im Stil eines Resorts in ihrem Garten für Furore zu sorgen. Doch Kyle und Justin stehen vor einigen unvorhergesehenen Herausforderungen. Die Pool Kings hämmern sich durch 30 Meter massives Gestein, um einen perfekten Pool zu formen. Doch sobald das Schlimmste geschafft ist, verwandelt sich der Garten in einen Spaßbereich für die ganze Familie – mit Whirlpool, Wasserfall und überdimensionaler Sonnenbank.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-7: Warner Bros. Discovery, Inc.