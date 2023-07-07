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Pool Kings - Profis am Werk

Ein Pool für Schwimmanfänger

HGTVFolge vom 07.07.2023
Ein Pool für Schwimmanfänger

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Pool Kings - Profis am Werk

Folge vom 07.07.2023: Ein Pool für Schwimmanfänger

20 Min.Folge vom 07.07.2023

Eine Familie aus Houston möchte, dass die Poolbauer ihren Traumpool verwirklichen. Die Profis Kyle und Justin nehmen die Herausforderung an, einen luxuriösen Pool im Stil eines Hotel-Resorts zu schaffen. Damit soll der Outdoor-Spaß der Familie auf die nächste Stufe gehoben werden.

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