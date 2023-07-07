Ein Pool für SchwimmanfängerJetzt kostenlos streamen
Pool Kings - Profis am Werk
Folge vom 07.07.2023: Ein Pool für Schwimmanfänger
20 Min.Folge vom 07.07.2023
Eine Familie aus Houston möchte, dass die Poolbauer ihren Traumpool verwirklichen. Die Profis Kyle und Justin nehmen die Herausforderung an, einen luxuriösen Pool im Stil eines Hotel-Resorts zu schaffen. Damit soll der Outdoor-Spaß der Familie auf die nächste Stufe gehoben werden.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-7: Warner Bros. Discovery, Inc.