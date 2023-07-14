Pool Kings - Profis am Werk
Folge vom 14.07.2023: Der Flammen-Pool
19 Min.Folge vom 14.07.2023
Eine Familie aus Nashville ist bereit, sich von Kyle und Justin den perfekten Pool in ihrem Garten bauen zu lassen. Das Projekt beginnt mit einem 4.000 Pfund schweren Felsen, aber das bremst die Pool Kings nicht aus. Kyle und Justin liefern einen phänomenalen Garten mit einem riesigen Wasserfall, einem schönen Pavillon und zünden sogar das Wasser an.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-7: Warner Bros. Discovery, Inc.