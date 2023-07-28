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Pool Kings - Profis am Werk

Der Basketball-Pool

HGTVFolge vom 28.07.2023
Der Basketball-Pool

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Pool Kings - Profis am Werk

Folge vom 28.07.2023: Der Basketball-Pool

20 Min.Folge vom 28.07.2023

Eine junge Familie aus Carlsbad, Kalifornien, wünscht sich einen schönen Garten, in dem die Kinder jederzeit spielen können. Mike und Jim nehmen die Herausforderung an und bauen einen leistungsstarken Pool mit Whirlpool, Unterwasservulkan, individueller Rutsche und einer toskanischen Grotte.

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