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Pool Kings - Profis am Werk

Ein Tropenparadies für Zuhause

HGTVFolge vom 28.07.2023
Ein Tropenparadies für Zuhause

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Pool Kings - Profis am Werk

Folge vom 28.07.2023: Ein Tropenparadies für Zuhause

19 Min.Folge vom 28.07.2023

Nachdem das Innere ihres Traumhauses fertiggestellt ist, bittet eine fünfköpfige Familie aus Rancho Cucamonga Mike und Jim, ihren vernachlässigten Garten in ein entspannendes, mehrstöckiges privates Resort mit einer Wasserfallgrotte, einem riesigen Whirlpool, einer Swim-up-Bar, einem Wohnzimmer im Freien und einer tropischen Landschaftsgestaltung zu verwandeln.

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