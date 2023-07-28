Pool Kings - Profis am Werk
Folge vom 28.07.2023: Ein Pool in luftiger Höhe
19 Min.Folge vom 28.07.2023
Eine junge Familie, die in einem Neubau wohnt, hofft auf Hilfe bei der Verschönerung ihres Gartens in Form eines erstklassigen Swimmingpools. Der Pool ihrer Träume hat einen Wasserfall, ein individuelles Sprudelbad und eine Feuerstelle im Garten, die die schöne Aussicht auf Texas unterstreicht. Obwohl all diese Elemente eine schöne Ergänzung darstellen, liegt ihr Garten über drei Meter unter der Terrasse, sodass der extra tiefe Pool aufgestockt werden muss.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-7: Warner Bros. Discovery, Inc.