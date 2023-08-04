Pool Kings - Profis am Werk
Folge vom 04.08.2023: Auf Sand gebaut
20 Min.Folge vom 04.08.2023
Eine junge Familie möchte in ihrem Garten in Austin, Texas, ein elegantes und gleichzeitig rustikales Urlaubsparadies errichten. Mike und Jim folgen dem Wunsch und bauen eine Traumoase mit Wasserfällen, LED-Beleuchtung, einer Theke im Pool und einer Grillhütte als Krönung.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-7: Warner Bros. Discovery, Inc.