Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Folge 2: Schafft Dr. Dreesen es Verantwortung abzugeben?
46 Min.Folge vom 01.06.2023Ab 6
Dr. Dreesen benötigt dringend Unterstützung in der Praxis. Bewerberin Stefanie Hessling-Zeinen kommt direkt von der Uni und möchte dem Landtierarzt unter die Arme greifen. Wird es der Doc schaffen, Verantwortung abzugeben? In der Sprechstunde ist derweil wieder einiges los: Rüde Rasputin hat Probleme mit den Ohren und Meerschweinchen Samson kann sein Futter nicht mehr richtig kauen. Außerdem steht ein Besuch bei Saskia und ihren Alpakas an.
