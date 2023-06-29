Die rollende TierarztpraxisJetzt kostenlos streamen
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Folge 6: Die rollende Tierarztpraxis
46 Min.Folge vom 29.06.2023Ab 6
Die junge Tierärztin Steffi stellt schon seit Wochen ihr Können unter Beweis, doch Doc Dreesen kann scheinbar nicht so richtig loslassen. Heutiger Prüfungsort für die 24-Jährige: Die rollende Tierarztpraxis. Gemeinsam steuern die beiden mit dem "Tiemo" Grevenbroich an, um die Tiere bedürftiger Menschen zu behandeln. Doch Steffi zeigt sich nicht ganz zu Docs Zufriedenheit. Kann sie den Patzer vom Außeneinsatz in der Kleintiersprechstunde wieder gut machen?
Genre:Dokusoap, Tiere, Medizin
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© BluePrint Media GmbH