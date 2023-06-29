Zum Inhalt springenBarrierefrei
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

Die rollende Tierarztpraxis

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 6vom 29.06.2023
Die rollende Tierarztpraxis

Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

Folge 6: Die rollende Tierarztpraxis

46 Min.Folge vom 29.06.2023Ab 6

Die junge Tierärztin Steffi stellt schon seit Wochen ihr Können unter Beweis, doch Doc Dreesen kann scheinbar nicht so richtig loslassen. Heutiger Prüfungsort für die 24-Jährige: Die rollende Tierarztpraxis. Gemeinsam steuern die beiden mit dem "Tiemo" Grevenbroich an, um die Tiere bedürftiger Menschen zu behandeln. Doch Steffi zeigt sich nicht ganz zu Docs Zufriedenheit. Kann sie den Patzer vom Außeneinsatz in der Kleintiersprechstunde wieder gut machen?

