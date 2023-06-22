Zum Inhalt springenBarrierefrei
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 5vom 22.06.2023
Folge 5: Kleintiersprechstunde bei Dr. Dreesen

46 Min.Folge vom 22.06.2023Ab 6

Der schielende Rüde Danny stellt Doc Dreesen vor ein Rätsel: Werden seine Organe mit ausreichend Blut versorgt? Erneut in die Kleintiersprechstunde kommt der alte Kater Max. Findet der Arzt heraus, was ihm fehlt? Eine Blutuntersuchung soll Klarheit bringen. Außerdem: Steffi bekommt ihre große Chance. Der Doc hat einen Termin vergessen und schickt sie zur Trächtigkeitsuntersuchung von Stute Frida. Kann sich Steffi endgültig als würdige Vertretung auf Gut Herrenhöhe beweisen?

