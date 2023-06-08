Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

Drama um Hase Wolke

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 3vom 08.06.2023
Drama um Hase Wolke

Drama um Hase WolkeJetzt kostenlos streamen

Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

Folge 3: Drama um Hase Wolke

46 Min.Folge vom 08.06.2023Ab 6

Kater Schnösel leidet seit Tagen unter heftigen Niesattacken. Hat er nur einen lästigen Fremdkörper in der Nase oder handelt es sich etwa um einen Tumor? Auch Hase Wolke braucht dringend Hilfe: Er leidet unter einem lebensbedrohlichen Abszess am Ohr. Und: Vertretungstierärztin Steffi Hessling hat ihren ersten Einsatz. Wie kommt sie bei den Stammklienten an?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
SAT.1 GOLD
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

Alle 9 Staffeln und Folgen