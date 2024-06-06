Feuerwehreinsatz für Esel CarlottaJetzt kostenlos streamen
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Folge 2: Feuerwehreinsatz für Esel Carlotta
46 Min.Folge vom 06.06.2024Ab 6
Dr. Dreesens erster Patient ist Terrier-Rüde Ivo. Sein Herrchen ist besorgt, dass der Vierbeiner ein ernsthaftes Problem haben könnte, doch der Doc kann Entwarnung geben. Bei Deutsch-Drahthaar-Rüde Rasputin sieht die Lage jedoch ernster aus. Dem Hund muss ein Tumor aus dem Ohr entfernt werden, was bei seinem Frauchen ein mulmiges Gefühl hinterlässt. Außerdem: Feuerwehreinsatz in der Außenpraxis.
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Genre:Dokusoap, Tiere, Medizin
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© BluePrint Media GmbH