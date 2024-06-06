Zum Inhalt springenBarrierefrei
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

Feuerwehreinsatz für Esel Carlotta

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 2vom 06.06.2024
Feuerwehreinsatz für Esel Carlotta

Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

Folge 2: Feuerwehreinsatz für Esel Carlotta

46 Min.Folge vom 06.06.2024Ab 6

Dr. Dreesens erster Patient ist Terrier-Rüde Ivo. Sein Herrchen ist besorgt, dass der Vierbeiner ein ernsthaftes Problem haben könnte, doch der Doc kann Entwarnung geben. Bei Deutsch-Drahthaar-Rüde Rasputin sieht die Lage jedoch ernster aus. Dem Hund muss ein Tumor aus dem Ohr entfernt werden, was bei seinem Frauchen ein mulmiges Gefühl hinterlässt. Außerdem: Feuerwehreinsatz in der Außenpraxis.

