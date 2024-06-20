Zum Inhalt springenBarrierefrei
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

Notfall bei French Bully Hündin Bonnie

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 4vom 20.06.2024
46 Min.Folge vom 20.06.2024Ab 12

Der 65. Geburtstag von Dr. Dreesen steht unmittelbar bevor und die Vorbereitungen für die große Party laufen auf Hochtouren. Sogar Besuch aus Afrika wird für die Feierlichkeiten eingeflogen. Doch erst einmal hat der Doc noch alle Hände voll zu tun: Er muss die Hufrehe bei Haflinger-Wallach Robino behandeln und die Gebärmutter von Hündin Bonnie entfernen, bevor es zu einer Blutvergiftung kommt.

