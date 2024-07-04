Zum Inhalt springenBarrierefrei
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

Schwebt Dackel-Dame Charlotte in Lebensgefahr?

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 6vom 04.07.2024
45 Min.Folge vom 04.07.2024Ab 12

In der Kleintiersprechstunde auf Gut Herrenhöhe versucht Dr. Dreesen, das Meerschweinchen Fee zu retten. Durch einen Madenbefall ist der kleine Nager in einem lebensbedrohlichen Zustand. Außerdem muss sich der Doc um Dackel-Dame Charlotte kümmern. Der Vierbeiner hat einen giftigen Pilz gefressen, der dringend wieder raus muss.

