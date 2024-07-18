Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Folge 8: Erste Hilfe am Pferd
45 Min.Folge vom 18.07.2024Ab 12
In der Kleintiersprechstunde bekommt es Dr. Dreesen mit den langen Krallen von Katzendame Felicitas zu tun. Außerdem zeigt er zwei Kindergärtnerinnen, wie sie die Klauen der Zwergziegen Rumpel und Rübchen pflegen müssen, und erklärt einer frisch gebackenen Welpen-Besitzerin, warum die Augen ihres Maltipoos tränen. Bei der Feuerwehr steht dann noch ein Workshop in Sachen Erste-Hilfe auf dem Programm.
Genre:Dokusoap, Tiere, Medizin
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BluePrint Media GmbH