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Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

Einzug der Ponys Sky und Willi nach Gut Herrenhöhe

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 4vom 19.03.2026
Einzug der Ponys Sky und Willi nach Gut Herrenhöhe

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Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

Folge 4: Einzug der Ponys Sky und Willi nach Gut Herrenhöhe

46 Min.Folge vom 19.03.2026Ab 12

Die Sprechstunde auf Gut Herrenhöhe wird emotional. Ente Marie-Cherie kann kaum noch laufen, ihr Zustand ist ernst. Gleichzeitig gibt es einen lang ersehnten Moment: Die Ponys Sky und Willi dürfen endlich auf Gut Herrenhöhe einziehen. In der Außenpraxis wartet bereits die nächste Herausforderung, denn zwei verwaiste Lämmchen brauchen dringend Hilfe und machen den erfahrenen Landtierarzt unerwartet zur Ersatzmama.

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