Einzug der Ponys Sky und Willi nach Gut HerrenhöheJetzt kostenlos streamen
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Folge 4: Einzug der Ponys Sky und Willi nach Gut Herrenhöhe
46 Min.Folge vom 19.03.2026Ab 12
Die Sprechstunde auf Gut Herrenhöhe wird emotional. Ente Marie-Cherie kann kaum noch laufen, ihr Zustand ist ernst. Gleichzeitig gibt es einen lang ersehnten Moment: Die Ponys Sky und Willi dürfen endlich auf Gut Herrenhöhe einziehen. In der Außenpraxis wartet bereits die nächste Herausforderung, denn zwei verwaiste Lämmchen brauchen dringend Hilfe und machen den erfahrenen Landtierarzt unerwartet zur Ersatzmama.
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Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Tiere, Medizin
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1