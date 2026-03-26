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Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

Bissiges Reptil auf dem Untersuchungstisch

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 5vom 26.03.2026
Bissiges Reptil auf dem Untersuchungstisch

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Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

Folge 5: Bissiges Reptil auf dem Untersuchungstisch

46 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12

Reptilienpatient Grisu verbreitet schlechte Laune - der schuppige Mini-Drache ist schwarz gefärbt und alles andere als kooperativ. Auch auf dem Pferdehof herrscht kein Stillstand: Mini-Pony Willi muss inhalieren, Islandstute Sky kämpft weiter mit ihrer Augenentzündung und braucht dringend mehr Gewicht. Außerdem stattet der Doc erstmals einem Altenheim für Rinder einen Besuch ab. Gelingt es Dr. Dreesen, den Tieren dort neue Lebensqualität zu schenken?

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