Bissiges Reptil auf dem UntersuchungstischJetzt kostenlos streamen
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Folge 5: Bissiges Reptil auf dem Untersuchungstisch
46 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12
Reptilienpatient Grisu verbreitet schlechte Laune - der schuppige Mini-Drache ist schwarz gefärbt und alles andere als kooperativ. Auch auf dem Pferdehof herrscht kein Stillstand: Mini-Pony Willi muss inhalieren, Islandstute Sky kämpft weiter mit ihrer Augenentzündung und braucht dringend mehr Gewicht. Außerdem stattet der Doc erstmals einem Altenheim für Rinder einen Besuch ab. Gelingt es Dr. Dreesen, den Tieren dort neue Lebensqualität zu schenken?
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Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Tiere, Medizin
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3, Season 6-9: SAT.1