Einsatz bei den AlpakasJetzt kostenlos streamen
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Folge 1: Einsatz bei den Alpakas
45 Min.Folge vom 26.02.2026Ab 12
Auf Gut Herrenhöhe ist Herzklopfen angesagt: Doggenbaby Emmy kann nicht alleine bleiben - da hilft nur eine ungewöhnliche Dufttherapie. Für einen Alpaka-Einsatz braucht der Doc Unterstützung und spannt daher trickreich seinen Lebensgefährten Klaus ein, der wenig begeistert zu sein scheint. Emotional wird es außerdem beim jungen Straßenhund Matti, der nach einem schweren Autounfall tapfer um seine Sehkraft kämpft.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Tiere, Medizin
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1