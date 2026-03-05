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Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

Im Zoo sind die Affen los

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 2vom 05.03.2026
Im Zoo sind die Affen los

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Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

Folge 2: Im Zoo sind die Affen los

46 Min.Folge vom 05.03.2026Ab 12

Tanja wartet voller Hoffnung auf die Laborergebnisse von Pony Sky. Erst wenn die Blutwerte stimmen, darf die geschwächte Stute ihr neues Zuhause auf Gut Herrenhöhe beziehen. In der Praxis wird es derweil turbulent: Pinscher Sit stellt mit Zahnproblemen und typischen Flausen der Pubertät alle auf die Probe. Später steht für Dr. Dreesen außerdem noch ein Außentermin im Affen- und Vogelpark Eckenhagen auf dem Programm.

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