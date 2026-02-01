Prison Brides - Liebe kennt keine Grenzen
Folge 5: Kollateralschäden
39 Min.Folge vom 21.02.2026Ab 12
Sveas Freund Joseph versucht nach seiner Haftstrafe, sein Leben auf die Reihe zu bekommen, doch es fällt ihm schwer. Andreea kann ihre Hochzeit mit Cage kaum erwarten, doch ihre rumänische Familie versteht die Entscheidung ihrer Tochter nicht und versucht, ihr die Heirat mit einem Häftling auszureden. Währenddessen ist Olivia weiterhin mit der Suche nach KJs Geburtsurkunde beschäftigt.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:GB, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC